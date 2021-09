அண்ணாத்த ஃபஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வருமா... ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் டைரக்ரை் சிறுத்தை சிவா, ரஜினியை வைத்து இயக்கி உள்ள படம் அண்ணாத்த. இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ரஜினி கிராமத்து கெட் அப்பில் நடிக்கும் படம் என்பதாலும், முன்னணி நடிகர்கள் பலர் நடித்திருப்பதாலும் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

மறைந்த திரைப்பட பின்னணி பாடகர் எஸ்பி. பாலசுப்ரமணியத்தின் முதல் நினைவு நாள் இன்று. அவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவதற்கு முன் ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த படத்திற்காக ஒரு பாடலை பாடினார். அண்ணாத்த படத்தில் ரஜினியின் இன்ட்ரோ பாடலை தான் எஸ்பிபி பாடியதாக ஏற்கனவே கூறப்பட்டது.

English summary

rajini fans expected that annaathe first single would release today. but latest soureces confirmed that annaathe first single didn't release today. because fans celebrate this song. makers to avoid celebrations in spb's first death anniversary day.