மாமனிதன் படத்தில் அஜித்தின் பிளாக்பஸ்டர் பட இசை...இதை யாராச்சும் கவனிச்சிங்களா?

சென்னை : டைரக்டர் சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள மாமனிதன் படம் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு வழியாக இன்று தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி உள்ளது. தர்மதுரை படத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சீனு ராமசாமி - விஜய் சேதுபதி காம்போ இணைந்துள்ள படம்.

சமீப காலமாக விஜய் சேதுதியை வில்லனாக பார்த்த ரசிகர்களுக்கு, ஒரு மாறுபட்ட விஜய் சேதுபதியை மாமனிதன் படத்தில் காட்டி உள்ளார் சீனு ராமசாமி. நேர்மையான ஆட்டோ டிரைவராக, கிராமத்தில் வாழும் குடும்ப தலைவனாக, இரண்டு குழந்தைகளின் கல்வி வசதிக்காக போராடும் அப்பாவாக காட்டப்பட்டுள்ளார்.

தர்மதுரை படத்தின் வெற்றி பெற்றதுமே சீனு ராமசாமியின் மாமனிதன் படத்தில் தயாரித்து விட்டார். விஜய் சேதுபதியும் நடிப்பதாக ஒப்புக் கொண்டு, 2017 ம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது.

In Maamanithan movie title card, introduction of Yuvan shankar Raja's YSR productions card, BGM music of Ajith's blockbuster movie Managattha used. Fans noticed this and making trending of this info. Mangattha movie also music composed by Yuvan.