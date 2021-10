மீண்டும் ஒளிபரப்பாகும் பாவனியின் சின்னதம்பி...நிறுத்தப்படுகிறதா பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்

சென்னை : தமிழ் டிவி சேனல்களில் பல சீரியல்கள் பல கால கட்டங்களில் பிரபலமாக இருந்து வந்துள்ளன. அப்படி வினய் டிவி.,யில் மிக பிரபலமாக ஒளிபரப்பான சீரியல்களில் ஒன்று சின்னதம்பி. பிரஜன், பாவனி ரெட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

2017 ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் 2019 ம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் வரை கிட்டதட்ட 404 எபிசோட்கள் ஒளிபரப்பான சீரியல் இது. இது ஹீரோவான சின்னதம்பி கேரக்டரில் பிரஜனும், ஹீரோயின் நந்தினி கேரக்டரில் பாவனி ரெட்டியும் நடித்திருந்தனர். தெலுங்கு, இந்தியில் பிரபலமாக இருந்தாலும் தமிழில் இந்த சீரியலில் நடித்த பிறகே தமிழ் ரசிகர்களின் மனங்களில் இடம்பிடித்து, பிரபலமானார் பாவனி.

English summary

Latest announcement comes from vijay tv, november 1st onwards 9 pm, biggboss contestant pawni reddy starred chinna thambi serial will retelecast. but barathi kannamma was slated in that time. fans asked why barathi kannamma time was alloted to chinna thambi retelecast. did barathi kannamma serial will stop or time will change.