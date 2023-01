பிக் பாஸ் ஆயிஷா கட்டிப் பிடித்து இருக்கும் அந்த நபர் யார்? காதலரை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த போறாரா?

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆயிஷா ஆண் நண்பரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு Stay Tuned என இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருப்பது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

என்ன திடீர்னு எதுவுமே சொல்லாமல் இப்படியொரு போஸ்ட்டை பிக் பாஸ் போட்டியாளர் ஆயிஷா போட்டிருக்காரே என்ன மேட்டர் என ரசிகர்கள் ரொம்பவே ஆர்வமாக அவரது போஸ்ட்டுக்கு கீழ் கமெண்ட் போட்டு கேட்டு வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் ஆயிஷா ஏற்கனவே நெற்றியில் குங்குமம் வைத்தபடி எடுத்த போட்டோவை பார்த்த ரசிகர்கள் இவருக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா என ஷாக் ஆனதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆயிஷா.. ஜனனி.. தனா.. என்ன பெண் போட்டியாளரா வெளியேத்துறாங்க.. பிக் பாஸில் எதிரொலிக்கிறதா ஆணாதிக்கம்?

English summary

Bigg Boss Ayesha posted a intimated photo and put a suspense Stay Tuned for her fans and followers. Comment sections pouring with her love story and some netizens commented its for her next project photoshoot.