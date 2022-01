அச்சச்சோ...என்ன சொல்றீங்க...குறைக்கப்படுகிறதா பிக்பாஸ் பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட பணம்

சென்னை : பிக்பாசில் தற்போது பணப் பெட்டி டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக ரூ.3 லட்சம் வைக்கப்பட்ட தகதகக்கும் பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றார் சரத்குமார். போட்டியாளர்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து விட்டு, பணப் பெட்டியையும் வைத்து விட்டு வந்து விட்டார்.

இதனால் பணப்பெட்டியை யார் எடுப்பது என்ற பேச்சு நேற்றே போட்டியாளர்கள் இடையே துவங்கி விட்டது. இந்நிலையில் இன்று வெளியிடப்பட்ட ப்ரோமோக்களில் பண பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ள தொகை ரூ.7 லட்சம் வரை உயர்த்தப்பட்டதாக காட்டப்படுகிறது. இதில் தான் தற்போது சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

பணப்பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த பிரபலம்... அடுத்து என்ன நடக்கும் ?

English summary

Fans have started asking that whether bigg boss money has been decreased. In the first promo they shows the money was increased upto 7 lakhs. but in the second promo the box shows 6 lakhs. Because of this fans are confused and started questioning vijay tv.