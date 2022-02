பிக்பாஸ் அல்டிமேட்... பெண் போட்டியாளர்களை மொத்தமாக வெளியேற்ற போகிறார்களா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்மேட் நிகழ்ச்சியில் பெண் போட்டியாளர்கள் அனைவரையும் ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேற்ற பிக்பாஸ் பிளான் போடுவதாக நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். எப்போதும் இல்லாமல் பிக்பாஸ் ஏன் இப்படி ஒரு பாகுபாடு காட்டி வருகிறார்கள் எனவும் கேட்டு வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் 14 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்டது. இவர்களில் 7 பேர் ஆண் போட்டியாளர்கள். 7 பேர் பெண் போட்டியாளர்கள். இதில் இதுவரை வனிதா விஜயக்குமார் மற்றும் சுஜா வருணி ஆகியோர் வெளியேறி உள்ளனர். ஆண்களில் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, ஷாரிக், அபினய் ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டனர். இவர்களில் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியாக மீண்டும் உள்ளே அனுப்பப்பட்டுள்ளார்.

