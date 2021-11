கட்டம் கட்டி தூக்கப்படுகிறார்களா பெண் போட்டியாளர்கள்...பிக்பாசை வறுத்தெடுக்கு நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்டது. மாடலிங், நடிப்பு, கானா பாடகர், ராப் பாடகர், நாட்டுப்புற கலைஞர் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த 18 பேர் போட்டியாளர்களாக அழைத்து வரப்பட்டனர். இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் அதிகம் அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள்.

அடுத்த பிரம்மாண்டம்...குக் வித் கோமாளி 3 க்கு தயாராகும் விஜய் டிவி

இதனால் இந்த சீசன் சுவாரஸ்யமாக இருக்காது. போர் அடிக்கும் என போட்டியாளர்கள் பட்டியல் வெளியானதுமே ஏராளமானவர்கள் கருத்து கூற துவங்கி விட்டனர். ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல நிகழ்ச்சியில் சுவாரஸ்யம் அதிகரிக்க துவங்கியது. ப்ரோமோக்கள் எப்போது வரும் என பலர் காத்திருக்க துவங்கி விட்டனர். அந்த அளவிற்கு பிக்பாஸ் ரசிகர்களை ஈர்க்க துவங்கி விட்டது.

English summary

Netizens asked question to why bigg boss targeting and evicted female contestants every week. and what is the reason for abishek raaj's re entry.some sources said that this week also another female contestant will evicted from the house.