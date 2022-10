ஸ்கெட்ச் தனலட்சுமிக்கு இல்லை போல.. ஜிபி முத்துவுக்கா? இப்பவே காய்ச்சல்னு படுக்க வச்சிட்டாங்க!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தொடங்கியதில் இருந்தே கடந்த ஒரு வாரமாகவே இது ஜிபி முத்துவின் சிங்கிள் மேன் ஷோவாக மாறிவிட்டது என பல தரப்பில் இருந்தும் புகார்கள் கிளம்பின.

ஜிபி முத்துவை எதிர்த்து பேசி விட்டார் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக தனலட்சுமியை வீட்டை விட்டே வெளியேற்ற வேண்டும் என ஜிபி முத்து ஆர்மி பொங்கினர்.

ஆனால், ஓவியாவையே வெளியே அனுப்பி விட்டு கேம் விளையாடிய பிக் பாஸ் டீம் ஜிபி முத்துவை வெளியே அனுப்ப பிளான் செய்து விட்டதா? என்கிற பயம் தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் தொற்றியுள்ளது.

GP Muthu gets sudden fever in Bigg Boss Tamil Season 6. His fans gets doubted after the arrival of Myna Nandhini Bigg Boss team plans to out GP Muthu from the house for the reason of his heavy fever which shows at the today episode.