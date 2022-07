தனுஷ் மகனும் ஹீரோவாக போகிறாரா? தி கிரேமேன் ப்ரீமியர் வரை அழைத்துச் செல்ல அதுதான் காரணமா?

சென்னை: தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் பிரிவு அறிவிப்பை வெளியிட்ட நிலையிலும், அப்பா தனுஷ் மீது எந்தவொரு கோபமும் இல்லாமல் மகன்கள் இருவரும் அவருடன் நெருக்கமாக பழகி வருகின்றனர்.

மேலும், தொடர்ந்து சினிமா விழாக்கள், அவர்களுடன் சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுவது என மகன்களுக்காகவும் தனது நேரத்தை நடிகர் தனுஷ் தாராளமாக ஒதுக்கி வருகிறார்.

சமீபத்தில் தி கிரேமேன் ப்ரீமியர் நிகழ்ச்சிக்காக தனது இரு மகன்களையும் தனுஷ் அழைத்துச் சென்ற நிலையில், கூடிய விரைவிலேயே அவரது மூத்த மகன் லிங்கா சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளார் என்கிற தகவல் காட்டுத்தீ போல சினிமா வட்டாரத்தில் பரவி வருகிறது.

Actor Dhanush mold his son Linga to be actor soon in Kollywood buzz trending in cinema circle. Recently, his sons also seen in The Gray Man hollywood premiere.