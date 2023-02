தளபதி 67 பட ஷூட்டிங்கிற்கு தனி ஹெலிகாப்டரில் சென்றாரா கமல்? டிரெண்டாகும் புகைப்படம்.. உண்மை என்ன?

சென்னை: தளபதி 67 படத்தின் ஷூட்டிங்கிற்காக ஒட்டுமொத்த படக்குழுவே ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் சென்ற நிலையில், கமல்ஹாசன் ஹெலிகாப்டரில் சென்றுள்ளாரா என வெளியான புகைப்படத்தால் ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

குழந்தையாக இருந்தது முதல் இதுவரை சினிமாவே மூச்சு என வாழ்ந்து வருகிறார் நடிகர் கமல்ஹாசன். ஏகப்பட்ட படங்கள், ஏகப்பட்ட முயற்சிகள், வெரைட்டியான நடிப்பு என ரசிகர்களை இத்தனை ஆண்டு காலமாக மகிழ்வித்து வருகிறார்.

ஸ்மார்ட் வாச்சில் படம் பார்க்க மக்கள் ரெடியாகி விட்டால் அதிலும், நடிக்க நான் ரெடி என்கிற மனநிலையில் இருக்கும் மகா நடிகர் கமல்ஹாசன் என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று தான்.

தளபதி 67 படம் எல்சியூவே இல்லையா? கடைசி வரை ஓகே சொல்லாத விஜய்.. இது ஸ்டாண்ட் அலோன் படம் தான்?

English summary

Kamal Haasan uses helicopter for Tirupati to Kadappa for Indian 2 shooting. He shared a wonderful photo with helicopter and asks fans to find his geo location. Initially fans confused he went to Srinagar via helicopter and joins in T67 shooting.