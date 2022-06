ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியே இன்னும் வெளியாகல? அதுக்குள்ள விக்ரம் படத்தோட ஹெச்.டி பிரின்ட் லீக் ஆகிடுச்சா?

சென்னை: கமல்ஹாசனின் விக்ரம் திரைப்படத்தின் ஹெச்.டி. பிரிண்ட் லீக் ஆகி விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், விஜய்சேதுபதி, பகத் ஃபாசில் மற்றும் சூர்யா நடிப்பில் கடந்த ஜூன் 3ம் தேதி விக்ரம் திரைப்படம் வெளியானது.

வெளியான அன்றே அதன் தியேட்டர் பிரின்ட் லீக்கான நிலையில், தற்போது ஹெச்.டி. பிரின்ட் வெளியாகி உள்ளதாக போட்டோக்களுடன் நெட்டிசன்கள் ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

