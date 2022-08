ராக்கெட்ரி படத்திற்காக வீட்டை இழந்தாரா மாதவன்?...தீயாய் பரவும் தகவல்

சென்னை : இந்தி, கன்னட படங்கள், விளம்பரங்கள், டிவி தொடர்களில் நடித்து வந்த மாதவன், மணிரத்னம் இயக்கிய அலைபாயுதே படத்தின் மூலம் ஹீரோவானவர். 1990 களில் சினிமா உலகில் சாக்லேட் பாயாகவும், இளம் பெண்களின் ட்ரீம் பாயாகவும் வலம் வந்தவர்.

பல மொழிகளில் பல படங்களில் நடித்த மாதவன், ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் படத்தின் மூலம் டைரக்டராக அவதாரம் எடுத்தார். இந்த படத்தை இயக்கி, தயாரித்து, தானே நடித்திருந்தார் மாதவன்.

இந்த படத்தில் இஸ்ரோ விஞ்ஞான நம்பி நாராயணன் ரோலில் நடித்திருந்தார் மாதவன். இவரது மனைவி ரோலில் சிம்ரன் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பாராட்டி இருந்தனர்.

Madhavan who also produced the movie became the centre of rumours which claimed he lost his house to fund the film. Madhavan replied to the tweet and wrote that he hasn’t lost his house.