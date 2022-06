நயன்தாரா திருமணத்திற்கு ஒரு பைசா கூட செலவு இல்லையா...எப்படி பார்த்தாலும் லாபம் தான் போலவே

சென்னை : நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் முடிந்து நான்கு நாட்கள் ஆகி விட்டாலும் அவர்களின் திருமணம் பற்றிய தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளிவந்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தி வருகின்றன.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ரிசார்ட் ஒன்றில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்த திருமணத்தில் ரஜினி, விஜய், ஷாருக்கான், விஜய் சேதுபதி, சூர்யா, கார்த்தி என திரைப்பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட 200 பேர் வரை கலந்து கொண்டனர். பலத்த பாதுகாப்புடன், பல கட்டுப்பாடுகளுடன் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமணம் முடிந்த கையோடு நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் திருப்பதிக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து விட்டு வந்தனர். அங்கு செருப்பு அணிந்து சர்ச்சை, பிறகு மன்னிப்பு கடிதம் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து சென்னையில் தாங்கள் முதல் முறையாக சந்தித்த தாஜ் கிளப் ஹவுசில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, ஜோடியாக நன்றி தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து தங்களுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டனர்.

