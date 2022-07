கணவரை கழட்டிவிட்ட பூனம் பாண்டே.. இவர் தான் புதிய பாய் ஃபிரண்டா.. டிரெண்டாகும் வீடியோ!

மும்பை: சர்ச்சை நடிகை பூனம் பாண்டேவுக்கும் அவரது காதல் கணவர் சாம் பாம்பேவுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில் இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பூனம் பாண்டே இன்று வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்றில் அவருடன் ஒரு ஆண் நண்பர் உள்ளார்.

அதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் இவர் தான் உங்கள் புதிய காதலரா? எப்போ திருமணம் என ஏகப்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளனர்.

English summary

Glamorous and controversial actress Poonam Pandey send Bakrid wishes to all her fans via a special video post. Netizens raises doubts whether Poonam Pandey is introducing her new boy friend to us.