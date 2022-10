அசல் கோலார்.. அசீம் ட்ரை பண்ணியும் மடங்காத குயின்ஸி.. இந்த போட்டியாளரை காதலிக்கிறாரா?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை காதல் டிராக்குகள் குறைவாக இருந்த நிலையில், இந்த சீசனில் எல்லாமே எல்லையை தாண்டி சென்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

காதல எல்லாம் தாண்டிய நிலையிலும் போட்டியாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கட்டிப்பிடித்து கொஞ்சிக் கொள்வதையும், கடித்துக் கொள்வதையும் பார்க்க முடிகிறது.

குயின்ஸியை ஆரம்பத்தில் இருந்தே அசல் கோலார் மற்றும் அசீம் கரெக்ட் செய்ய நினைத்து ரூட்டு விட்ட நிலையில், அவர்கள் இருவருக்கும் சிக்காத அவர், இன்னொரு போட்டியாளரிடம் நெருக்கம் காட்டி வருவது அம்பலமாகி உள்ளது.

English summary

Queency loves Ram Ramasamy at Bigg Boss Tamil 6 house talks are going in social media after she told Ram's dress is so cute in front of Kamal Haasan at saturday episode. Before Azeem and Asal Kolaar tried to love Queency trolls also going in socials.