ஆஹா சூப்பர்...அண்ணாத்த, வலிமை ஒரே நாளில் ரிலீசா?...அப்போ இந்த ஆண்டு தல தீபாவளி தான்

சென்னை : படம் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படம் என்றால் அது நம்ம தல அஜித்தின் வலிமை படம் தான். 2019 ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இந்த படத்திற்கு பூஜை போடப்பட்டது.

அன்று முதல் தற்போது வரை சோஷியல் மீடியாக்களில் டிரெண்டிங்கில் இருந்து வருகிறது வலிமை படம். அஜித் ரசிகர்களும் தொடர்ந்து அப்டேட் கேட்டு வந்தனர். ஆனால் கொரோனா இரண்டாம் அலை காரணமாக ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியீடு தொடர்ந்து தள்ளி போடப்பட்டு வந்தது.

English summary

Sources are claiming that Valimai will be released on Diwali day, 2021 that is the 4th of November when the same day of Rajini's Annaatthe release. The team already confirmed that Valimai will be a 2021 theatrical release.