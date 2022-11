கமலுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லாத லைகா.. ரஜினி தான் காரணமா? வெடித்த சர்ச்சை!

சென்னை: சாதாரண யூடியூப் சேனலில் இருந்து நேஷனல் மீடியா வரை நேற்று உலகநாயகன் கமல்ஹாசனின் 68வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி தீர்த்த நிலையில், இந்தியன் 2 படத்தை தயாரித்து வரும் லைகா நிறுவனம் மட்டும் கமல்ஹாசனுக்கு வாழ்த்து சொல்லாதது பெரிய பிரளயத்தையே கிளப்பி இருக்கிறது.

பாபி சிம்ஹா, ஆர்ஜே விஜய்க்கு எல்லாம் வாழ்த்து சொல்லும் லைகா நிறுவனம் கமல்ஹாசனை மட்டும் இப்படி அவமானப்படுத்தியதற்கு பின்னணியில் ரஜினிகாந்த் அல்லது உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளார்களா என்கிற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

கமல்ஹாசன் மீது லைகா நிறுவன தலைவர் சுபாஸ்கரன் கடும் கோபத்தில் இருந்த நிலையில் தான் பிறந்தநாள் வாழ்த்து போகவே கூடாது என ஸ்ட்ரிக்ட்டாக சொல்லி விட்டார் என கூறுகின்றனர்.

English summary

Lyca Production didn't send a single wish to Kamal Haasan on his birthday gets heat on Kollywood Industry. Rajinikanth or Udhayanidhi Stalin were behind the reason for Subaskaran anger on Kamal Haasan talks doing arounds in Kodambakkam.