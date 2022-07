அந்த வீடு தான் வேணும்...நாக சைதன்யாவுடன் வாழ்ந்த வீட்டை பெரிய தொகை கொடுத்து வாங்கிய சமந்தா

ஐதராபாத் : நடிகை சமந்தாவும் - நாக சைதன்யாவும் 2017 ம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். நான்கு ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை நிறைவடைந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தாங்கள் பிரிய போவாக சோஷியல் மீடியாவில் அறிவித்தனர்.

இருவரும் பிரிவதாக அறிவித்த பிறகு, சினிமாவில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்கள். இருந்தாலுமண இவர்கள் பற்றிய ஒவ்வொரு தகவலும் இணையத்தில் தீயாய் பரவி, உடனடியாக டிரெண்டாகி விடுகிறது.

கணவர் நாக சைதவ்யாவை பிரிந்த பிறகு சமந்தாவும் கிளாமர் தூக்கலான போட்டோக்களை அதிகம் வெளியிட்டு வருகிறார். புஷ்பா படத்தில் ஊ சொல்றியா மாமா பாடலுக்கு படு கவர்ச்சியாக நடனமாடி வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகி விட்டார். இதனால் தற்போது பாலிவுட்டிலும் இவருக்கு அதிக வாய்ப்புக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Veteran actor Murali Mohan has surfaced on social media revealing that Sam bought the same house, in which she was living with Naga Chaitanya before the divorce, at a massive amount.She managed to buy it back and now she is staying there with her mom.