Bigg Boss Tamil 6: இந்த வாரம் தனா தான் எவிக்ட்டா? அதுக்குத்தான் இப்படியொரு ப்ரமோவா?

சென்னை: காலேஜ் டாஸ்க்கில் எதுக்கு தேவையில்லாமல் ரேங்கிக் டாஸ்க் என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வந்தாலும், கிடைத்த கேப்பில் சிக்ஸர் அடித்துள்ளார் அசீம். பிக் பாஸ் வீட்டில் பலரும் இன்னமும் முகமூடி போட்டுக் கொண்டு தான் இருக்கின்றனர் என அவர் போட்டு உடைத்துள்ள ப்ரமோ 3 தற்போது வெளியாகி ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி அப்படியே 74 நாட்களை கடந்து தள்ளுங்க பாஸ் தள்ளுங்க என இந்த சீசனை கடத்திக் கொண்டு இருக்கிறது.

இந்த வாரம் கமல்ஹாசன் ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரையில் கலந்து கொள்ள உள்ள நிலையில், நாளையே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஷூட்டிங் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

போதும் முடியல ..அழுதுடுவேன்..பிக் பாஸ் ப்ரோமோவை பார்த்து கடுப்பான நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6 Day 74th 3rd promo out now. Shivin question indicated Dhanalakshmi will evict this week from Bigg Boss house guessing raised by fans. Myna Nandhini or Dhanalakshmi expected to evict from the house this week.