கொரியர்களை இழிவாக பேசினாரா சிவகார்த்திகேயன்?..இனவெறி பேச்சு.. ஆங்கில ஊடகங்கள் விமர்சனம்

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அற்புதமான தலைக்கனம் இல்லாத கலைஞர் என்பதால் அனைவராலும் விரும்பப்படும் நடிகர். இனவெறி கலந்த பேசியதாக சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயன் விஷத்தை விதிக்கிறார், தன் இனவெறி பேச்சை பள்ளி மாணவர்களிடம் கொண்டுச் சென்றுள்ளார் என்கிற விமர்சனம் எழுந்துள்ளது.

காமெடி என்கிற பெயரில் இனவெறி தூண்டல் பேச்சால் சிவகார்த்திகேயன் ஆங்கில ஊடகங்களாலும், நெட்டிசன்களாலும் விமர்சிக்கப்படுகிறார்.

English summary

Actor Sivakarthikeyan is loved by all as he is a wonderful performer. But he got into controversy for his racist speech. Sivakarthikeyan has taken his racist speech to school students. Sivakarthikeyan has been criticized by netizens and across India for his racist speech in the name of Mimicry Comedy.