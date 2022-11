துணிவு படத்துக்கு சிவகார்த்திகேயன் ப்ரமோஷனா? லேட்டஸ்ட் போட்டோவால் வெடித்த சர்ச்சை.. பறக்கும் மீம்ஸ்!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நேற்று தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் அஜித்தை சமீபத்தில் சந்தித்து பேசினேன் ரொம்பவே பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை சொன்னார் என அவருடன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை வெளியிட்டார்.

அஜித் ரசிகர்களும், சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்களும் அந்த புகைப்படத்திற்கு லைக்குகளையும் ஹார்ட்டீன்களையும் வழங்கி வந்தனர்.

ஆனால், திடீரென இது லேட்டஸ்ட் போட்டோ இல்லை பழைய போட்டோ என ஆதாரங்களுடன் சில நெட்டிசன்கள் பதிவிட பெரும் சர்ச்சையாக மாறி விட்டது. மேலும், விஜய் பற்றிய செய்திகள் வந்து கொண்டு இருந்த நிலையில், அஜித் பற்றிய செய்தி வரவேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த போட்டோவை சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்டார் என்றும் கூறுகின்றனர்.

அஜித்துடன் திடீர் சந்திப்பு நடத்திய சிவகார்த்திகேயன்.. ஜெயிலர், துணிவு ஒரே இடத்துல ஷூட்டிங்!

English summary

Vijay fans trolled Ajith and Sivakarthikeyan photo was a one month old photo and Thunivu team doing promotion with Sivakarthikeyan with several troll memes in social media.