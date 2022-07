ரஜினியை தொடர்ந்து சூர்யா.. தேசிய விருது கிடைத்தது இப்படித்தானா? வம்பிழுக்கும் ப்ளூ சட்டை மாறன்!

சென்னை: பார்த்திபன், ரஜினிகாந்தை தொடர்ந்து தேசிய விருது பெற்ற சூர்யா பக்கம் திரும்பி இருக்கிறார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

நடிகர் சூர்யாவுக்கும் அவர் தயாரித்து நடித்த சூரரைப் போற்று படத்துக்கும் என மொத்தம் 5 தேசிய விருதுகள் ஜூலை 22ம் தேதி வழங்கப்பட்டன.

பிறந்தநாளை கொண்டாடி வரும் சூர்யாவுக்கு சூப்பர் கிஃப்ட் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில், விமர்சகர் பிஸ்மி போட்ட ட்வீட்டை வைத்து வம்பிழுத்து இருக்கிறார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

English summary

Bismi and Blue Sattai Maran raise questions about how Suriya and his movie gets National Award in Tweet and Youtube Video gets slammed by Suriya fans.