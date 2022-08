அதுக்குள்ள லலித் மோடியை கழட்டிவிட்டுட்டாரா? சுஸ்மிதா சென் இப்போ யார் கூட சுத்துறாருன்னு பாருங்க!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகை சுஸ்மிதா சென் தனது முன்னாள் காதலர் ரோமன் ஷால் உடன் சுற்றித் திரியும் புகைப்படங்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

கடந்த ஆண்டு இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிவதாக அறிவித்து இருந்தனர். மேலும், சமீபத்தில் லலித் மோடி உடன் நடிகை சுஸ்மிதா சென் காதலில் விழுந்ததாக டேட்டிங் புகைப்படங்கள் வெளியாகி இருந்தன.

இந்நிலையில், லலித் மோடி எங்கே காணோம் என்றும் மீண்டும் ரோமன் உடனே ரொமான்ஸா? என்றும் நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

After Sushmita Sen steps out with her Ex - Boyfriend Rohman Shawl with her daughter. Netizens starts trolled her and asks about Lalit Modi in social media sparks outrage.