வீரமே வாகை சூடும் என்னப்பா ஆச்சு...ரிலீஸ் ஆச்சா ? இல்லையா?

சென்னை : விஷாலின் வீரமே வாகை சூடும் படம் என்னாச்சு, ரிலீஸ் ஆகி விட்டதா, இல்லையா. ஒரு தகவலும் வெளியிடவில்லையே என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள். ரிலீஸ் தேதியை மாற்றி விட்டார்களா, எதுவும் சொல்லவில்லையே எனவும் அனைவரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

அறிமுக இயக்குனர் து.ப.சரவணன் இயக்கத்தில் விஷால் நடித்துள்ள படம் வீரமே வாகை சூடும். அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் நிறைந்த இந்த படத்தில் டிம்பிள் ஹயாத்தி லீட் ரோலில் நடித்துள்ளார். நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த சாமானிய மனிதர் ஒருவர் அதிகாரம் மிக்க அதிகாரிகளை கேள்வி கேட்பது தான் வீரமே வாகை சூடும். இந்த படத்தில் விஷால் போலீஸ் ரோலில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Vishal's veeramae vaagai soodum was planned to release on republic day. But it didn't release yesterday. Without any reasons this movie was again postponed.Sources said it may plan to release on february 4th.