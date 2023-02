ஜெயிலர் மற்றும் டாக்டர் படங்களின் காப்பியா விஜய்யின் லியோ இன்ட்ரோ ப்ரோமோ.. கலாய்க்கும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் லியோ படத்தின் டைட்டில் அறிமுக வீடியோ நேற்று வெளியான நிலையில், 15 மில்லியன் வியூஸ் கடந்து யூடியூப் டிரெண்டிங்கில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

சாக்லேட் ஃபேக்டரி, கூர்வாள் செய்யும் பட்டறை என நடிகர் விஜய்யை டபுள் ஷேடில் காட்டி உள்ளார் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

ஆனால், அதே சமயம் சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் மற்றும் ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் படங்களில் இருந்து சீனை சுட்டு இந்த ப்ரோமோவை அவர் உருவாக்கி உள்ளதாக ட்ரோல்கள் தெறிக்கின்றன.

ஆசைக்காட்டி மோசம் செய்த டாப் நடிகர்.. மன வேதனையில் இயக்குநர்.. மனைவி செய்த அதிரடி செயல்?

English summary

Vijay's Leo copied from Jailer and Doctor scenes trolls trending in social media after Leo promo out officially from the makers. Ajith Kumar and Rajinikanth fans make this troll and spread it in social media.