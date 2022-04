முடிவெடுத்தால் முதல்வர்... தமிழ்நாட்டிற்கா? புதுச்சேரிக்கா?...முடிவெடுத்து விட்டாரா விஜய்?

சென்னை : முடிவெடுத்தால் முதல்வர் என சமீபத்தில் மதுரையில் விஜய் மக்கள் மன்றத்தினர் போஸ்டர் ஒட்டி இருந்தனர். இது வெறும் மாஸ் காட்ட ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர் என்று நினைத்தால், விஜய்யின் அரசியல் கணக்கை சூசகமாக சொல்லத்தான் இந்த டயலாக் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பது உறுதியாகி வருகிறது.

விஜய்யின் படங்கள் ஒரு புறம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது என்றால், மற்றொரு புறம் அவர் அரசியல் பிரவேசத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை பலமாக அமைத்து வருவது அரசியல் புள்ளிகள் பலருக்கும் அல்லு விட வைத்துள்ளது. நடிகர் என்ற மாசை காட்டி அரசியலுக்கு வந்து ஜெயித்து காட்ட விஜய் என்ன எம்ஜிஆரா அல்லது ஜெயலலிதாவா என கேட்டவர்கள் இன்று வாயடைத்து போய் உள்ளனர்.

ரஜினியோட பாபா பட டிக்கெட்டுக்காக அடிச்சிக்கிட்டோம்... மணிரத்னம் தலையில அடிச்சிக்கிட்டாரு...

English summary

Recently actor Vijay meets Puducherry chief minister Rangasamy. Now in Beast poster in Puducherry had a Rangasamy photo with Vijay. Netizens asked that Vijay take decision on political entry. Is he focused on tamilnadu politics or puducherry politics.