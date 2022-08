விஜய் குடும்பத்துடன் விருமன் ஃபர்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்தாரா?...எங்கு பார்த்தார்?

சென்னை : கொம்பன் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி, அதிதி ஷங்கர், ராஜ்கிரண், பிரகாஷ்ராஜ், சூரி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் விருமன். இந்த படம் நேற்று ரிலீஸ் செய்யபட்டது.

ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. கார்த்தி மற்றும் அதிதியின் நடிப்பை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த படம் வெற்றி அடைய ட்விட்டரில் நேற்று பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தனர்.

பருத்திவீரன் படத்திற்கு பிறகு கார்த்தி, பக்கா கிராமத்து இளைஞராக தோன்றி உள்ள படம் என்பதாலும், மதுரை மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்தால் கிராமப்புறங்களில் இந்த படத்திற்கு வரவேற்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது.

English summary

