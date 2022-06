கிரிக்கெட் வீரர் தோனி தயாரிப்பில் விஜய் நடிக்கிறாரா? தீயாய் பரவும் தகவல்.. உண்மை என்ன?

சென்னை: கிரிக்கெட் வீரர்கள் அரசியல் தலைவர்களாக மாறி வந்த நிலையில், தற்போது கிரிக்கெட் வீரர்களின் கவனம் சினிமா பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது.

ஹர்பஜன் சிங் பிரண்ட்ஷிப் படம் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான நிலையில், இர்ஃபான் பதான் விக்ரமின் கோப்ரா படத்தின் மூலம் விரைவில் கோலிவுட்டில் நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார்.

தோனியின் அனிமேஷன் படம் திரைப்படமாக அதர்வா எனும் பெயரில் உருவாகி வரும் நிலையில், தயாரிப்பாளர் அவதாரம் எடுக்கும் முயற்சியில் தோனி ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தமிழில் தான் படத்தை தயாரிக்கப் போகிறார் என பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Vijay will act in Dhoni's debut Production buzz circulates in social media for the couple of days before Vijay's birthday. Now, a closed source of actor Vijay reveals its complete a rumour.