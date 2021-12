விஜய் ஆன்டனி படத்தில் நடிக்கிறாரா விஜயகாந்த்...உண்மையை உடைத்த பிரேமலதா

சென்னை : விஜய் ஆன்டனி ஹீரோக நடிக்கும் புதிய படம் ஒன்றில் விஜயகாந்த் முக்கிய ரோலில் நடிப்பதாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது. இது பற்றிய மிக முக்கிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் விஜயகாந்த்தின் மனைவி பிரேமலதா விஜயகாந்த்.

தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்ல அரசியல் வட்டாரங்களிலும் கேப்டன் என அனைவராலும் அழைக்கப்படுபவர் விஜயகாந்த். சினிமாவில் உச்சத்தில் இருந்த போதே அரசியலுக்கு வந்து, தனிக்கட்சியும் துவக்கினார் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த்.

தமிழக அரசியலில் அழுத்தமான இடத்தை பிடித்து, மூன்றாவது பெரிய கட்சி, அரசியலில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டவர் விஜயகாந்த். எம்எல்ஏ, எதிர்க்கட்சி தலைவர் என ஆன பிறகு, சினிமாவில் நடிப்பதை கைவிட்டு, தீவிர அரசியலில் இறங்கி, கலக்கினார்.

English summary

Recently said Vijayakanth will come back to acting for a long time in Vijay antony's Mazhai pidikadha manidhan. But now Vijayakanth's wife Premalatha Vijayakanth denied this news and said vijayakanth is not acting in any film.