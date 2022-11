விஷால் ஜாதகத்தில் தோஷமா? கோயில் டூர், பரிகாரங்கள், இலவச திருமணங்கள் எல்லாமே அதுக்குத்தானா?

சென்னை: நடிகர் விஷால் பல கோயில்களுக்கு சென்று பரிகாரங்கள் செய்து வரும் நிலையில், அவருக்கு ஜாதகத்தில் தோஷம் இருப்பதால் தான் இப்படி பரிகாரங்கள் செய்து வருகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சமீபத்தில் 11 ஏழை ஜோடிகளுக்கு விஷால் இலவச திருமணம் செய்து வைத்ததும் இதன் ஒரு அங்கமாகத்தான் என்றும் காசிக்கு சென்று வந்ததும் இதற்காகத்தான் என்றும் கூறுகின்றனர்.

ஏற்கனவே இரு பெண்கள் விஷாலின் வாழ்வில் வந்த நிலையிலும், அவர்களுடன் விஷாலுக்கு திருமணம் ஆகாததற்கு காரணமும் அந்த தோஷம் தான் என்கின்றனர்.

English summary

Actor Vishal do Dosha Nivarthi Pooja's in Dharmasala Temple and Kukke Subrahamaniyam Temple recently buzz trending in Cinema Industry. He done special pooja's on that Temple. Also Vishal recently visits Kasi and done free marriages for 11 poor couples.