ஏகே 62 படத்திற்கு அஜித் சம்பளம்...அதற்கு தயாரிப்பாளர் என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா?

சென்னை : ஏகே 62 படத்திற்காக அஜித் கேட்க சம்பளம் மற்றும் அதற்கு தயாரிப்பாளர் சொன்ன பதிலும் தான் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. இது வேற லெவல் படமாக இருக்கும் போல என ரசிகர்கள் உற்சாகமாகி உள்ளனர்.

வலிமை படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவே கொண்டாடும் ஹீரோவாக மாறி உள்ளார் அஜித். நெகடிவ் விமர்சனங்களை பெற்ற போதிலும் வலிமை படம் 25 நாட்களைக் கடந்தும் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அதோடு 200 கோடி கிளப்பிலும் இணைந்துள்ளது. இதனால் காதல் மன்னன் என்பதை தாண்டி, தற்போது வசூல் மன்னன் என்றும் அஜித்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

According to sources, Lyca productions paid 105 cr salary for Ajith in AK 62. Ajith offered 100 cr for this movie. But lyca production happy about box office star's back to back mass success and ready to pay extra 5 crores for ajith.