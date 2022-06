விக்ரம் படத்திற்காக சூர்யா வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா...நம்பவே முடியல

சென்னை : விக்ரம் படத்திற்காக சூர்யா வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு என்பது பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த படம் தொடர்ந்து உலகம் அளவில் வசூலை குவிக்க துவங்கி உள்ளது. உலக அளவில் முதல் 3 நாட்களில் 150 கோடிகளை இந்த படம் வசூல் செய்துள்ளது.

English summary

According to sources, Suriya did not take any salary for his appearance in Vikram as a token of respect for Kamalhaasan. In Vikram movie Suriya as Rolex. The powerful actor who appears just for about five minutes that too at the fag end of the film.