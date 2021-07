பூஜைக்கு முன்பே பீஸ்ட் ஹாட் அப்டேட் வெளியிட்ட டைரக்டர்...இப்பத்தான் எல்லாமே புரியுது

சென்னை : நயன்தாராவை வைத்து கோலமாவு கோகிலா, சிவகார்த்திகேயனை வைத்து டாக்டர் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் நெல்சன் திலீப் குமார், தற்போது விஜய்யை வைத்து புதிய படம் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக முதல் முறையாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்கிறார். விஜய்யின் 65 வது படமான இந்த படத்திற்கு தளபதி 65 என ஆரம்பத்தில் பெயரிட்டனர்.

பிறகு விஜய்யின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு டைட்டிலுடன் ஃபஸ்ட் மற்றும் இரண்டாவது லுக்கை சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டது. இந்த படத்திற்கு பீஸ்ட் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலேயே குறுகிய காலத்தில் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்ட ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் என்ற சாதனையையும் பீஸ்ட் படம் படைத்தது. மாஸ்டர் படத்தை தொடர்ந்து பீஸ்ட் படத்திற்கும் அனிருத் தான் இசையமைக்கிறார்.

English summary

Before begining the Beast movie director Nelson Dilipkumar shared some photos which are taken in Russia. now the reason revealed behind his photos. After completing 3rd schedule of beast shooting, the team will move to Russia for shooting the important scenes.