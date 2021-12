யுஏ சான்று பெற்ற விக்ரமின் மகான்...எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா ?

சென்னை : விக்ரமின் 60 வது படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மகான் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பிற்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

விக்ரம், துருவ் விக்ரம் முதல் முறையாக இணைந்து நடித்துள்ள மகான் படத்தை கார்த்திக் சுப்பராஜ் எழுதி, இயக்கி உள்ளார். 2022 ம் ஆண்டு அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக மகான் இருந்து வருகிறது.

English summary

According to latest sources, Vikram and dhuruv vikram starred Mahaan gets UA certificate from censor board. This movie will planned to release in OTT on january third week. trailer of this movie will release soon.