அட செம தகவலா இருக்கே...பீஸ்ட் படத்திற்கு விஜய் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தின் மொத்த பட்ஜெட், இந்த படத்திற்காக விஜய் வாங்கிய சம்பளம் பற்றிய மொத்த விபரமும் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இதைத் பார்த்து ரசிகர்கள் ஆச்சரியமாக உண்மை தானா என கேட்டு வருகிறார்கள்.

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீசுக்காக ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பீஸ்ட் ரிலீசிற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகிறது. பீஸ்ட் படம் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி, டிரெண்டிங் ஆக்கி வருகிறார்கள்.

அசோக் செல்வன் நடித்த “சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்”... முதன்முறையாக கலர்ஸ் தமிழில் ஒளிபரப்பாகிறது

English summary

According to the latest sources, Beast's total budget was Rs. 175 crore. Vijay's salary for the Beast movie is 80 cr. Beast's pre-release business generates Rs 222 crore.So Beast has already amassed a profit of 47 crores.