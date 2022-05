விக்ரம் டிரைலரில் வரும் அந்த குழந்தை யார் தெரியுமா... யார் அந்த விக்ரம் ?

சென்னை : விக்ரம் டிரைலரில் காட்டப்படும் அந்த குழந்தை யார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த குழந்தையை பற்றிய தகவலை கேட்டால் படத்தின் மொத்த கதையுமே சொல்கிறார்கள். படத்தின் கதை பற்றிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

கமலின் விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று வெளியிடப்பட்ட படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்களிடம் பல கேள்விகளை உருவாக்கி உள்ளது. அதோடு படத்தின் கதை பற்றிய ஆர்வமும் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக டைட்டில் ரோலான விக்ரம் யார் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

விக்ரம் படத்திற்காக தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் செய்யப்போகும் வேலையை பாருங்க!

English summary

According to sources, the child who came in trailer was Vikram, son of Kamalhaasan. Kamal is a lonely guy who lost his wife in his flashback. He talks those dialogues only to this child. Kalidas Jayaram play a title role of Vikram in this movie.