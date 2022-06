ரோலக்ஸிற்கு பின் இப்படி ஒரு பிளான் இருக்கா...இதை யாருமே சொல்லலியே

சென்னை : விக்ரம் படத்தில் சூர்யா நடித்த ரோலக்ஸ் கேரக்டர் செம பாப்புலர் ஆகி விட்டது. ரோலக்ஸ் என்ற பெயர் தற்போது தனி பிரான்ட் பெயராகவே மாறி விட்டது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யா நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றுள்ள விக்ரம் படம் உலகம் முழுவதும் 200 கோடி வசூலை கடந்துள்ளது. விக்ரம் படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் மளமளவென உயர்ந்து வருகிறது.

English summary

According to sources, Rolex role was not a negative role. It is a positive role. Vikram team planned to develop a rolex role as separate story. For Vikram movie's huge response, today Kamalhaasan gifted Rolex watch for Suriya who played a Rolex role in Vikram movie.