வலிமை எத்தனை மணிக்கு ரிலீஸ் தெரியுமா... லீக்கான போனி கபூரின் செம மாஸ்டர் பிளான்

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தை ரிலீஸ் செய்ய தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் சில மாஸ்டர் பிளான்களை வகுத்துள்ளாராம். இது பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் செம கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிறார்கள்.

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரித்துள்ள வலிமை படம் 2019 ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. கொரோனா உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தள்ளிப்போய், பல தடைகளை தாண்டி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. ரசிகர்களின் நீண்ட கால காத்திருப்பு, எதிர்பார்ப்பிற்கு பிறகு பிப்ரவரி 24ம் தேதி வலிமை உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

According to the latest information, Valimai's first day first show will screen at 4 am. Meanwhile, Boney Kapoor has also planned to release the first show at 1 am. Valimai is to be released in more than 700 theatres in Tamil Nadu. Already, tickets are sold out and theatres are packed with people.