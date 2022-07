விருது அறிவிக்கப்பட்ட போது சூர்யா என்ன பண்ணிட்டிருந்தார்...சுதா கொங்கரா சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : டைரக்டர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சூர்யா நடித்து 2020 ம் ஆண்டு ரிலீசான படம் சூரரைப் போற்று. கேப்டன் கோபிநாத்தின் பயோபிக்காக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டது.இறுதிச்சுற்று படத்திற்கு பிறகு சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகி, மாஸ் ஹிட் கொடுத்த படம் இது.

சாமானிய மக்களுக்கும் விமான பயணத்தை சாத்தியமாக்க குறைந்த கட்டணத்தில் விமான பயணம் என்பதை வைத்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. சூர்யாவின் 2டி நிறுவனம் தான் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தது.இந்த படத்தில் மாறன் என்ற ரோலில் சூர்யா நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு பிறகு ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் சூர்யாவை மாறன் என்று தான் கூப்பிட்டு வந்தனர்.

கொரோனா தொற்று காலத்தில் ஓடிடியில் இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்ததற்காக கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின. ஆனால் இந்த படம் எதிர்ப்புகளை மீறி ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் சர்வேதச கவனத்தை ஈர்த்து, 35 க்கும் அதிகமான சர்வதேச விருதுகளை வென்றது. ஆஸ்கர் விருது வரை சென்றது.

English summary

In her recent interview Soorarai Pottru director Sudha Kongara said that when the time of national award announcement, Maran was sleeping in US. So she informed 3 to 4 hours later. Suriya was shocked and he was still in shock.