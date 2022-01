பிக்பாஸ் அல்டிமேட் போட்டியாளர்கள் இருக்கட்டும்...பிக்பாஸ் யாரு, அவரின் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னை : டிவி ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல, ஓடிடி ரசிகர்களும் தற்போது ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருப்பது பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை தான். பிக்பாஸ் அல்டிமேட் அடுத்த போட்டியாளர் யார் என தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அனைவரையும் ஈர்த்த கம்பீர பிக்பாஸ் குரலுக்கு சொந்தக்காரர் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா ?

அதிக ரசிகர்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் ரியாலிட்டி ஷோ, ஆரம்பத்தில் இந்தியில் துவங்கப்பட்டு பிறகு மலையாளம், கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு என பல மொழிகளிலும் துவங்கப்பட்டு, நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மொழிகளிலும் ஒவ்வொரு பிரபலம் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். பல துறைகளை சேர்ந்த பிரபலங்களும் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

தொகுப்பாளர், போட்டியாளர்களை விட அதிகமானவர்களை கவர்ந்தவர் பிக்பாஸ் தான். பிக்பாஸிற்கு ஒவ்வொரு மொழியிலும் ஒவ்வொருத்தர் குரல் கொடுத்து வருகிறார்கள். பொதுவாக பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள், அதை தொகுத்து வழங்குபவருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் என்று தான் அனைவரும் கேட்பார்கள். ஆனால் இதுவரை கவனிக்கப்படாமல், இந்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றிக்கு காரணமானவர்களில் ஒருவரான பிக்பாஸ் யாரும் பெரிதாக யோசித்திருக்க மாட்டார்கள். அவரை பற்றிய தகவல்கள் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம்.

English summary

Here we break the secret about who gave a voice for bigg boss tamil and his salary details. Fans suprised to know this details about ionic voice of bigg boss.