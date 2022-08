இவங்க தான் என் வாழ்க்கை...தனுஷ் யாரை இப்படி சொல்லி இருக்கார் தெரியுமா?

சென்னை : கோலிவுட் மட்டுமின்றி பாலிவுட், டோலிவுட் என ஹாலிவுட் வரை பிரபலமான நடிகராக உள்ளார் தனுஷ். துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் தனது 16வது வயதில் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோவாக தனது அப்பா கஸ்தூரி ராஜாவால் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டவர்.

பிறகு தனது அண்ணன் செல்வராகவனுடன் இணைந்து அடுத்தடுத்து பல ஹிட் படங்களை கொடுத்தார். படிப்படியாக வளர்ந்த தனுஷ், தேசிய விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளையும் பெற்று, தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருந்து வருகிறார்.

தனுஷ் நடித்த ஜெகமே தந்திரம்,மாறன் போன்ற படங்கள் ஓடிடியில் ரிலீசாகி தோல்வி அடைந்தன. இருந்தாலும் தனுஷின் அடுத்தடுத்த படங்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

In Thiruchitrambalam audio launch event, Dhanush said that fans are always supporting me. He never forget their love. They are his life. Fans celebrate Dhanush's words and spread the video as viral in social media.