நயன்தாராவுக்கு விக்னேஷ் சிவன் மீது ஏன் இவ்வளவு லவ் ன்னு தெரியுமா ?...இது தான் காரணம்

சென்னை : ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல கோலிவுட்டே பொறாமைப்படும் அளவில் அழகான காதல் ஜோடியாக இருக்கும் நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள அனைவருமே அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

இந்த ஜோடி கோயிலுக்கு போவது ஆகட்டும், சோஷியல் மீடியாவில் போடும் போஸ்ட் ஆகட்டும் அனைத்துமே உடனே டிரெண்டாகி விடுகிறது. சமீபத்தில் அஜித்தின் ஏகே 62 படத்தில் நயன்தாரா தான் ஹீரோயின் என வெளியான தகவலால், உடனே நயன்தாரா ஹேஷ்டேக்கை உருவாக்கி, ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் ஆக்கி விட்டார்கள்.

சமந்தா இப்படி செய்திருக்க கூடாது… பொசசிவ்வான நயன்தாரா!

English summary

Not only Nayanthara, but Vignesh Shivan, also has so much love, affection, and care for Nayanthara's parents also. This couple spent their valuable time with Nayathara's parents. For this reason alone, Nayanthara had too much love for Vinesh Shivan.