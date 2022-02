விஜய்யின் பீஸ்ட் ப்ரோமோ வீடியோவில் அஜித்...எத்தனை பேர் கவனித்தீர்கள் ?

சென்னை : நேற்று வெளியிடப்பட்ட விஜய்யின் பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ப்ரோமோ வீடியோவில் அஜித் இருந்ததை கவனித்து ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். தற்போது அஜித்தை பார்ப்பதற்காகவே இந்த வீடியோவை அதிகமானவர்கள் பார்த்து வருகிறார்கள்.

பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட் நேற்று மாலை வெளியிட உள்ளதாக ஸ்பெஷல் வீடியோ ஒன்றை நேற்று காலை சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதியாக இருக்கலாம் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பிப்ரவரி 14ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளதாக, மாஸான ப்ரோமோ வீடியோ ஒன்றுடன் அறிவித்தனர்.

அடேங்கப்பா....ப்ரோமோவுக்கே இப்படி ஒரு மாஸா...பீஸ்ட் அரபிக்குத்தால் அதகளப்படும் ட்விட்டர்

English summary

Ajith fans celebrate vijay's beast first single promo video. In that video, Ajith still is in background. Ajith fans created the hashtags # Valimai and # AjithKumar, which are currently trending on Twitter.