டிரைவர் ஜமுனா ட்ரெய்லரில் இத கவனிச்சீங்களா?ஆக்ஷன் படத்துல மிஸஸ் ஜானகி வீட்டுக்காரு ஏன் வந்தாரு?

சென்னை : நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் தான் டிரைவர் ஜமுனா.

முழுக்க முழுக்க CAR ஐ மையப்படுத்திய படம்

18 ரீல்ஸ் எஸ் பி சவுத்ரி தயாரித்துள்ள இந்த படத்தை, எழுதி, இயக்கியிருக்கிறார் பி கின்ஸிலின். இவர் ஏற்கனவே வத்திக்குச்சி படத்தை இயக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் டாக்ஸி டிரைவராக நடித்துள்ளார்.

