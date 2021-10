பிக்பாஸ் வீட்டில் இதெல்லாம் நீங்க கவனிச்சீங்களா ?

சென்னை : பிரம்மாண்ட ரியாலிட்டி ஷோவான பிக்பாஸ் விஜய் டிவி.,யில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக ஒளிபரப்பானது. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது சீசன் நேற்று பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்கியது. மொத்தம் 18 போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர்.

போட்டியாளர்களை அறிமுகம் செய்து, நிகழ்ச்சியை துவக்குவதற்கு முன் பிக்பாஸ் வீட்டை வழக்கம் போல் சுற்றி காட்டினார் கமல். இந்த முறை பிக்பாஸ் வீட்டில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதை கமலே கூறினார். அப்படி கமல் கூறாத, நீங்கள் கவனிக்காத பிக்பாஸ் வீட்டின் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைத் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம்.

Now interesting features of bigg boss tamil season 5 house had revealed. these features like something different from previous seasons. important one is, jail area is not luxuary one. swimming pool was converted to under ground jail.