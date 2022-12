நானே உதயநிதி கிட்டே பேசுறேன்.. வாரிசுக்குத்தான் அதிக தியேட்டர் வேணும்.. தில் ராஜு திடீர் முடிவு!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடிகர் விஜய் தான் பெரிய ஸ்டார் என்றும் அவருடைய வாரிசு படத்துக்கு 50 - 50 என்ற கணக்கில் தியேட்டர் ஒதுக்கக் கூடாது என்றும் கூடுதல் தியேட்டர்கள் தேவை என வாரிசு படத்தின் தில் ராஜு பேசியிருப்பது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தில் ராஜு தயாரிப்பில் வம்சி இயக்கத்தில் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு திரைப்படம் வரும் பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது.

அஜித்தின் துணிவு மற்றும் விஜய்யின் வாரிசு படங்களுக்கு சரிசமமாக தியேட்டர்கள் ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், வாரிசு படத்துக்கு கூடுதல் தியேட்டர்கள் வேண்டும் என தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு பேசி இருப்பது கோடம்பாக்கத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அப்படியெல்லாம் போஸ்டர் அடிக்காதீங்க.. கெட்ட வார்த்தை பேசாதீங்க.. ரசிகர்களுக்கு விஜய் அன்புக் கட்டளை!

English summary

Dil Raju ready to talk with Udhayanidhi Stalin for getting more number of screens to Varisu. He also told Vijay is the number one actor in Tamil Nadu and Varisu will get more screen rather than Ajith's Thunivu.