அட...சூப்பர் தகவலா இருக்கே....ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இப்படி ஒரு படத்தை இயக்குகிறாரா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் அடுத்து யாரை இயக்க போகிறார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில், ஏ.ஆர்.முருகதாசின் அடுத்த படம் பற்றிய தகவல் வெளியாகி, அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

அஜித் நடித்த தீனா படத்தை இயக்கி கோலிவுட்டில் டைரக்டராக அடியெடுத்து வைத்தவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். தொடர்ந்து பல ஹிட் படங்களை இயக்கினார். விஜய், விஜயகாந்த் என பல முன்னணி ஹீரோக்களை வைத்து பல படங்களை இயக்கி உள்ளார்.

நயன்தாரா பற்றி விக்னேஷ் சிவன்… யாராலும் அவர் மனதை மாற்ற முடியாது

English summary

Now A.R.Murugadoss directing animation movie. shooting happening in full swing. This movie was produced by Oh Prakash Bhatt. They planned the movie in pan india level. It will be mostly like Rajini's Kochadaiyan. It will be direct ott release on disney plus hotstar.