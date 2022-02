கோப்ரா படம் எப்போ ரிலீஸ்... டைரக்டர் என்ன சொல்லிருக்கார் பாருங்க

சென்னை : மகான் படத்தை தொடர்ந்து விக்ரம் நடித்த கோப்ரா படம் எப்போது ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலாக கேட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் ரிலீஸ் பற்றிய தகவலை டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து வெளியிட்டுள்ளார்.

நீண்ட நாட்களாக எடுக்கப்பட்டு வந்த விக்ரமின் மகான் படம் சமீபத்தில் ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. கடாரம் கொண்டான் படத்திற்கு பிறகு விக்ரமின் எந்த படமும் ரிலீசாகவில்லை. இதனால் மகான் படம் ஓடிடியில் ரிலீசானாலும், அதையும் ரசிகர்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். இதில் விக்ரம் மற்றும் துருவ் விக்ரமின் விக்ரமின் நடிப்பை பாராட்டை பெற்றது.

விக்ரமிற்கே டஃப் கொடுத்த பாபி சிம்ஹா … 'மகான்’ சுவாரசியத் தகவல்!

English summary

Director Ajay Gnanamuthu replied on one of Vikram's fan asked about Cobra release date. He said that they planned to release the movie on May 26th. only 3 months to go. Fans thanked director for this great news.