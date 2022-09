“மரண பயத்த காட்டிட்டாங்க பரமா”: சுப்ரமணியபுரம் இயக்குநர் சசிகுமரின் பிறந்தநாள் இன்று

சென்னை: பாலா, அமீர் என முன்னணி இயக்குநர்களிடம் உதவியாளராக இருந்தவர் சசிகுமார்.

2008ல் வெளியான 'சுப்ரமணியபுரம்' திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான சசிகுமார், தற்போது பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சசிகுமார் இன்று தனது 47வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

English summary

Sasikumar made his directorial debut with Subramaniapuram. This film is celebrated by fans even today. After the Subramaniapuram, Sasikumar directed Easan and now he is currently acting as the hero in several films. In this case, celebrities are wishing Sasikumar his 47th birthday