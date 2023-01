இந்த ஆண்டு எனக்கு 2 ரிலீஸ்.. திடீரென தேதியுடன் அப்படியொரு அறிவிப்பை வெளியிட்ட அட்லி.. செம!

சென்னை: இயக்குநர் அட்லி இந்த புத்தாண்டை ரொம்பவே சூப்பராக வரவேற்க உள்ளார். இந்த ஆண்டு அவருக்கு 2 சூப்பர் ரிலீஸ் காத்துக் கொண்டிருப்பதாக அறிவித்து ரசிகர்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளார் அட்லி.

இயக்குநர் ஷங்கரின் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வந்த அட்லி ராஜா ராணி படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.

ராஜா ராணி வெற்றியைத் தொடர்ந்து நடிகர் விஜய்யுடன் இணைந்து தெறி, மெர்சல் மற்றும் பிகில் என 3 படங்களை இயக்கி அசத்தினார்.

English summary

Director Atlee announces his baby and Jawaan movie release dates now with New Year 2023 wishes. Fans congatulates Atlee for Jawaan success and also for his new baby born.